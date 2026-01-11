Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Denizli’de Merkezefendi Belediyesi tarafından yaptırılan Atatürk Bilim Merkezi’nin açılışı öncesinde düzenlenen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde vatandaşlara hitap etti. Denizli’nin CHP’nin 80’inci eylem durağı olduğunu belirten Özel, “Denizli’yi nasıl yönetiyorsak Türkiye’yi de akılla, vicdanla ve çalışkanlıkla yöneteceğiz” ifadelerini kullandı.

Atatürk Vurgusu ve Bilim Merkezi Açılışı

Özel, Atatürk isminin kamusal alanlardan silinmeye çalışıldığını savunarak, “Bu milletin gönlünden Atatürk’ü sökemediler, sökemeyecekler. Bu millet Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün askeridir” dedi. Konuşmasının ardından Ege Bölgesi’nin en büyük bilim merkezlerinden biri olan Atatürk Bilim Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi.

“Denizli Çiftçiler Açısından En Mağdur İllerden Biri”

Denizli’nin tarımda yaşadığı sorunlara dikkat çeken Özel, pamuk üreticilerinin yaşadığı mazot ve girdi maliyetlerine vurgu yaptı. Geçmişte bir kilo pamukla 2,5 litre mazot alınabildiğini hatırlatan Özel, bugün 2,5 kilo pamukla ancak 1 litre mazot alınabildiğini söyledi. Çiftçiye verilmesi gereken desteklerin kanuna rağmen eksik ödendiğini belirtti.

Vergi Sistemi Eleştirisi

Vergi sisteminin adaletsiz olduğunu savunan Özel, dolaylı vergilerin yoksul üzerindeki yüküne dikkat çekti. “Verginin yüzde 88’i yoksuldan, yüzde 11’i zenginden alınıyor” diyen Özel, lüks tüketimden vergi alınmadığını, temel ihtiyaçlara ise ağır vergiler yüklendiğini ifade etti.

Asgari Ücret ve Emekli Maaşları

Asgari ücretin 28 bin lira olarak açıklandığını ancak ilk açıklandığı anda açlık sınırının altında kaldığını belirten Özel, CHP’nin küçük esnaf ve tekstil sektörü için SGK prim desteği önerisinin reddedildiğini söyledi. En düşük emekli maaşının 19 bin lirada kalmasını da eleştiren Özel, AK Parti iktidarında emeklilerin alım gücünün ciddi şekilde düştüğünü ifade etti.

“Bir Devri Kapatacağız”

Konuşmasının sonunda erken seçim mesajı veren Özel, “Bakan evlatlarının devri bitecek, vatan evlatlarının devri başlayacak” diyerek Denizlililere teşekkür etti.