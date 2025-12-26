Keçiören Belediyesi, kadınların üretim yoluyla ekonomik hayata katılımını artırmak amacıyla “Kadın Emeği Yeni Yıl Pazarı”nı hizmete sundu. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde Fatih Stadı’nda kurulan pazar, yeni yıl konseptiyle hazırlanan dekorasyonu ve zengin ürün çeşitliliğiyle vatandaşların ilgisini çekiyor.

Özel ışıklandırmalar, yılbaşı ağaçları ve tematik süslemelerle donatılan pazar alanı, alışveriş yapmak isteyen ziyaretçilere aynı zamanda yeni yıl atmosferini de yaşatıyor. Pazarda hediyelik eşyalardan takılara, örgü ürünlerinden el işi tasarımlarına kadar pek çok farklı ürün satışa sunuluyor.

Kadınlar Üretiyor, Aile Bütçelerine Katkı Sağlıyor

El emeği ürünlerini doğrudan tüketiciyle buluşturan kadın üreticiler, emeklerinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşarken ev ekonomilerine de katkı sağlıyor. Dayanışma ve paylaşma kültürünün ön plana çıktığı pazar, kadın emeğinin görünürlüğünü artırması açısından da önem taşıyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Ülkü Söğütdelen, pazarın yalnızca bir satış alanı olmadığını vurgulayarak, stantların kura yöntemiyle belirlendiğini ve tüm kadınlara eşit fırsat sunulduğunu belirtti. Söğütdelen, vatandaşları hem yeni yıl coşkusunu paylaşmaya hem de kadın emeğine destek olmaya davet etti.

Kadın Emeği Yeni Yıl Pazarı, 31 Aralık tarihine kadar Fatih Stadı’nda ziyaret edilebilecek.