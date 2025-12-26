Mamak Belediye Başkanı Şahin, Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 106. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında, kurtuluştan Cumhuriyet’e uzanan tarihi sürecin Ankara’da şekillendiğine dikkat çeken Şahin, 27 Aralık 1919’un milletin bağımsızlık kararlılığının somutlaştığı tarih olduğunu ifade etti.

Şahin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin, teslimiyet yerine direnişi; karamsarlık yerine umudu temsil ettiğini belirterek, bu adımın Cumhuriyet’e giden yolu aydınlattığını kaydetti.

“Bağımsızlık Ruhu Mamak’ta Yaşatılıyor”

Başkan Şahin, Cumhuriyet’in temel değerlerine bağlı, halkçı ve sosyal belediyecilik anlayışıyla bu tarihi mirası Mamak’ta yaşatmaya devam ettiklerini vurguladı. Bağımsızlık ruhunu, dayanışma kültürünü ve hizmet odaklı belediyecilik anlayışını gelecek kuşaklara aktarmakta kararlı olduklarını belirtti.

Mesajının sonunda Şahin, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bağımsızlık mücadelesinde emeği geçen tüm kahramanları saygı, rahmet ve minnetle andı.

27 Aralık 1919 Atatürk’ün Ankara’ya Gelişi’nin 106. yıl dönümünü kutladı.

27 Aralık Nedir?

27 Aralık, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 27 Aralık 1919 tarihinde Ankara’ya gelişini ifade eder. Bu tarih, Türk Kurtuluş Savaşı’nın örgütlü bir mücadeleye dönüşmesinde ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecinde kritik bir dönüm noktası olarak kabul edilir.

27 Aralık’ın Önemi

Milli Mücadelenin Merkezi Ankara oldu:

Atatürk’ün Ankara’ya gelişiyle birlikte, Kurtuluş Savaşı’nın sevk ve idaresi bu şehirden yürütülmeye başlandı. Ankara, kısa süre içinde Milli Mücadele’nin karargâhı haline geldi.

Bağımsızlık iradesi somutlaştı:

27 Aralık 1919, milletin teslimiyeti reddederek bağımsızlık yolunda kararlı bir duruş sergilediğinin açık bir göstergesi oldu.

Cumhuriyet’e giden yol açıldı:

Bu geliş, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasına ve Cumhuriyet’in ilanına uzanan sürecin temel taşlarından biri olarak kabul edilir.

Ankara’nın başkent oluşunun temeli atıldı:

Atatürk’ün Ankara’yı tercih etmesi, kentin stratejik ve siyasi önemini artırdı; Ankara’nın başkent olmasının önü açıldı.

Direnişin ve umudun simgesi:

Atatürk’ün Ankara’ya gelişi, umutsuzluğa karşı inancı, işgale karşı direnişi temsil eden güçlü bir sembol haline geldi.