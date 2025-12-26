Futbolda yasa dışı bahis iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen soruşturma kapsamında, sabah saatlerinde geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.

İstanbul merkezli 11 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, Galatasaray’ın eski yöneticilerinden Erden Timur’un da aralarında bulunduğu toplam 29 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Erden Timur’un operasyon kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

14 Futbolcu ve TFF Görevlisi de Listede

Gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında 14 profesyonel futbolcu ile 1 Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) görevlisinin de yer aldığı belirtildi. Soruşturmanın, bazı karşılaşmalarda yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı iddialar üzerine derinleştirildiği kaydedildi.

Şüphelilerle ilgili adli işlemlerin sürdüğü, soruşturmanın seyrine ilişkin yeni bilgilerin ilerleyen saatlerde paylaşılacağı bildirildi.