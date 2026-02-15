Çin hükümeti, İngiltere ve Kanada vatandaşlarını kapsayan yeni bir vize kolaylığı kararını kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamaya göre Pekin yönetimi, iki ülke vatandaşlarına belirli süre ve koşullar dahilinde geçerli olacak şekilde tek taraflı vize muafiyeti sağlayacak.

Söz konusu uygulamanın, Çin’e yönelik turistik ve ticari ziyaretleri artırmayı hedeflediği değerlendiriliyor.

Turizm ve ekonomi vurgusu

Yetkililer, pandemi sonrası toparlanma sürecinde uluslararası ziyaretçi trafiğini hızlandırmak istediklerini belirtirken, özellikle iş dünyası, yatırımcılar ve turistler açısından daha esnek bir seyahat zemini oluşturulmasının amaçlandığını ifade etti.

Kararın, Çin ile İngiltere ve Kanada arasındaki ekonomik temaslara da ivme kazandırması bekleniyor.