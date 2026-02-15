Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Muğla’daki Dalaman Çayı’nda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Türkiye genelinde 12-13 Şubat tarihlerinde etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle 18 ilde taşkın meydana geldiğini belirten Gizligider, Devlet Su İşleri (DSİ) ekiplerinin 604 iş makinesi ve 881 personelle arazide çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

“Devletimizin kurumları güçlüdür, kudretlidir. En az zararla afetin atlatılması için çabalıyoruz. En büyük tesellimiz şu ana kadar bir can kaybı söz konusu değil” ifadelerini kullandı.

Yağışlar Yüzde 66 Arttı

Gizligider, Türkiye genelinde yağışların geçen yıla göre yüzde 66 arttığını, uzun yıllar ortalamasına göre ise yüzde 16 artış yaşandığını belirtti. İklim değişikliğinin özellikle Akdeniz çanağındaki ülkeleri etkilediğini vurgulayan Gizligider, Türkiye’nin de bu yeni iklim düzenine uyum sağlaması gerektiğini ifade etti.

13 Nisan gecesi 67 ilde don olayı yaşandığını hatırlatan Gizligider, ani sıcaklık ve soğuk hava değişimlerinin tarımsal üretimi olumsuz etkilediğini söyledi.

Üreticilere TARSİM Çağrısı

Afetlere karşı en önemli güvencenin Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) olduğunu belirten Gizligider, Muğla’daki sigortalılık oranlarının yetersiz olduğunu dile getirdi.

Muğla’da bitkisel üretimde TARSİM oranının yüzde 10, seracılıkta yüzde 30, hayvancılıkta yüzde 60, arıcılıkta ise daha yüksek seviyede olduğunu aktaran Gizligider, devlet prim desteğinin yüzde 50’den başlayıp yüzde 70’e kadar çıktığını vurguladı.

Muğla’ya 5,7 Milyar Liralık DSİ Yatırımı

Muğla’da bugüne kadar 11 bin 500 taşkın koruma tesisi yapıldığını belirten Gizligider, 63 taşkın kontrol tesisinin tamamlandığını ve 70 bin dekar alanın taşkından korunduğunu açıkladı.

Son yağışlarla birlikte Dalaman Akköprü Barajı’nın maksimum işletme seviyesine ulaştığını kaydeden Gizligider, taşkın riskini önlemek için saniyede 342 metreküp suyun kontrollü şekilde Dalaman Çayı’na bırakıldığını söyledi.

Muğla’ya DSİ tarafından toplam 5,7 milyar liralık yatırım yapıldığını belirten Gizligider, 3,5 milyar lira maliyetli 26 yeni taşkın kontrol projesinin de planlandığını ifade etti. Ayrıca Boğalar Seki Barajı, Ula içme suyu tesisleri ve Yatağan 2’nci Girne Barajı projelerinde çalışmaların sürdüğünü aktardı.

İncelemelere, AK Parti Muğla milletvekilleri Kadem Mete, Yakup Otgöz ile DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta ve beraberindeki heyet katıldı.