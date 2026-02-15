Her yaştan vatandaşın katıldığı etkinlikte çocuklar, gençler, aileler ve yaşlılar bir araya geldi. Gün boyu süren programda müzik etkinlikleri ve ikramlar eşliğinde renkli görüntüler yaşandı.

Ev sahipliğini Mevlüt Öztekin yaparken, programa Yüksel Kara, ilçe STK temsilcileri ve mahalle muhtarları da katıldı.

Başkan Öztekin: “Maksadımız Birlik ve Beraberlik”

Programda konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, güzel havayı fırsat bilerek hemşehrileriyle sıcak bir ortamda buluşmak istediklerini belirtti. Sabah saatlerinden itibaren hazırlıkların tamamlandığını ifade eden Öztekin, şu açıklamalarda bulundu:

“Maksadımız birlik ve beraberlik. Soğuk geçen kış günlerinde böyle sıcak ortamlarda bir araya gelmek önemli. Çağlayan’dan Gürsel’e, Çeliktepe’den Gültepe’ye, Şirintepe’den Nurtepe’ye, Hamidiye ve Talatpaşa mahallelerine kadar birçok mahallemizden komşularımız burada. İlçe dışından gelen misafirlerimiz de var. Çoluk çocuk, ailelerimizle güzel bir birliktelik yaşıyoruz.”

30 Bin Kişiye İkram

Uzun kuyrukların hatırlatılması üzerine hazırlıkların yeterli olduğunu vurgulayan Başkan Öztekin, toplamda 3 ton sucuk stoğu bulunduğunu ve ekmekle birlikte 5 tonluk hazırlık yapıldığını söyledi.

Yaklaşık 30 bin kişiye yetecek ikramın hazır olduğunu belirten Öztekin, “30 bin rakamı Anadolu’daki bir ilçe nüfusu kadar. Herkese yetecek, kimse merak etmesin” ifadelerini kullandı.

Yoğun katılımın olduğu program, gün boyu süren ikram ve etkinliklerle devam etti.