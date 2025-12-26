Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesinde sahte içki piyasaya sürülmesini önlemek amacıyla geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar kapsamında, sahte ve kaçak alkollü içki ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin adresleri belirlendi.

62 ekip ve 211 personelin katılımıyla Hendek, Karasu, Geyve, Erenler ve Sapanca ilçelerinde bulunan depo ve iş yerlerine eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonlarda çok sayıda yasa dışı ürün ele geçirilirken, olayla bağlantılı 6 şüpheli gözaltına alındı.

Depo ve İş Yerlerinden Kaçak Ürünler Çıktı

Aramalarda; 220 litre kaçak ve sahte alkollü içki, 167 litre etil alkol, 59 adet aroma verici kit ele geçirildi. Ayrıca 120 gram kubar esrar, 42 adet sentetik uyuşturucu hap, 215 adet mermi ve 110 paket kaçak sigara bulundu.

Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.