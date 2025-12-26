Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait olduğu iddia edilen barınakta çok sayıda köpeğin öldürülüp, çöp poşetleri içinde soğuk hava deposunda tutulduğuna ilişkin sanal medyada paylaşılan video tepki çekti. Bir grup hayvansever adliye önünde toplanarak, duruma tepki gösterdi. Belediyeden yapılan açıklamada ise videonun ihbar kabul edilerek soruşturma talimatı verildiği bildirildi.

Çankaya ilçesinde Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait olduğu iddia edilen barınakta çok sayıda köpeğin öldürülüp, çöp poşetleri içinde soğuk hava deposunda tutulduğu öne sürüldü. Depoda çekilen görüntüler sanal medyada paylaşıldı. Görüntülerde içinde ölü köpeklerin bulunduğu çöp poşetlerinin üst üste konulduğu görüldü. Bakımsız halde can çekiştiği iddia edilen bir köpek de yine görüntüde yer aldı. Görüntüler, hayvanseverlerin tepkisini çekti. Ankara Adliyesi önünde toplanan bir grup hayvansever, duruma tepki gösterdi. Hayvanseverler ellerinde dövizler taşıyıp, 'Kısırlaştır, aşılat, yerinde yaşat' ve 'Kan kokuyor, kan kokuyor, barınaklarınız kan kokuyor' sloganları attı.

'GÖRDÜĞÜMÜZ GÖRÜNTÜLER YASANIN NETİCESİ'

Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı Deniz Helvacı, 7527 sayılı 'Hayvanları Koruma Kanunu'nu katliam yasası olarak adlandırdıklarını ifade ederek, 'Maalesef dün Karataş Barınağı'nda gördüğümüz görüntüler bu yasanın neticesidir. Aslında yapılması gereken çok basitti. 2004 yılında yürürlüğe giren 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu uygulamak. İdare bu yasayı bir yük olarak gördü. Buna ayrılacak bütçeyi kullanılamaz bir bütçe olarak gördü ve maalesef neticesinde insan türünün evcilleştirdiği ve sorumluluğunu alması gereken hayvanlara karşı böylesi akıl dışı bir netice ile karşılaştık. Anayasa Mahkemesi sürecinde de hepinizin bildiği gibi iptal dilekçesine katkı sunduk ve iptal edilmesi yönünde bir mahkeme dostu görüş beyan ettik. Ancak bu görüşümüzün değerlendirilmemesine üzüntüyle tanık olduk. Bu yüzden bugün hukuki yolların hiçbirini tüketmedik. Bunlara hala devam edeceğiz ve Birleşmiş Milletler'e gidiyoruz' dedi.

BELEDİYEDEN SORUŞTURMA AÇIKLAMASI

Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediyesi, sanal medya platformlarında dolaşıma giren videoyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi: '25.12.2025 tarihinde bazı sosyal medya hesapları üzerinden, Ankara Büyükşehir Belediyesi Karataş Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine ait olduğu iddia edilen bir soğuk hava deposuna ilişkin görüntüler paylaşılmıştır. Paylaşılan video incelendiğinde; görüntülerde Ankara Büyükşehir Belediyesine ait olduğuna dair kurumumuzu temsil eden herhangi bir tabela, levha, amblem ya da logonun bulunmadığı açıkça görülmektedir. Bununla birlikte, Ankara Büyükşehir Belediyemize ait yerleşkede bulunan depolar; güvenlik birimlerimiz ile Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri tarafından denetlenmiş, kamera kayıtları ayrıntılı şekilde incelenmiş ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır. Hiçbir soru işaretine mahal vermemek adına, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş söz konusu videoyu ihbar kabul ederek gerekli incelemelerin yapılması için Teftiş Kuruluna soruşturma talimatı vermiştir.'