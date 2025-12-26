Kutlamalar, 27 Aralık Cumartesi günü saat 10.00’da Anıtkabir’de düzenlenecek Çelenk Koyma Töreni ile başlayacak. Törende, Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin tarihsel önemi bir kez daha vurgulanacak.

Keklikpınarı Programı

Günün ikinci etkinliği, saat 13.15’te Keklikpınarı’nda gerçekleştirilecek. Programda Seymen geleneği ve Ankara kültürünün simgesel değerleri ön plana çıkarılacak.

Seymen Korteji Ulus’a Yürüyecek

Saat 15.30’da, TCDD Gar Kapısı önünden Ulus Heykel’e kadar uzanacak Seymen Kortej Yürüyüşü düzenlenecek. Geleneksel kıyafetleriyle yürüyüşe katılacak Seymenler, 27 Aralık ruhunu Ankara sokaklarına taşıyacak.

“Kızılcagün Atatürk Ankara’da” Kutlama Gecesi

Programların finali, saat 19.00’da Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Farabi Salonu’nda gerçekleştirilecek “Kızılcagün Atatürk Ankara’da” Kutlama Gecesi ile yapılacak. Gecede Ankara’nın kültürel mirası ve Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin anlamı çeşitli etkinliklerle anılacak.

“Üyelerimizi Aramızda Görmekten Mutluluk Duyarız”

Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan, yaptığı açıklamada, tüm üyeleri ve Ankaralıları gün boyunca düzenlenecek programlara davet ederek, “Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 106. yıl dönümünü coşku ve gururla kutlayacağız. Üyelerimizi programlarımızda aramızda görmekten mutluluk duyarız” ifadelerini kullandı.