Sosyal medya kullanımına yönelik yeni bir düzenleme iddiası kamuoyunun gündemine oturdu. Yeni Adalet Bakanı’nın değerlendirmelerinde yer aldığı öne sürülen çalışmaya göre, sosyal medya hesabı açmak isteyen vatandaşlar için kimlik bilgilerinin sisteme kaydedilmesi zorunlu hale getirilebilir.

Henüz taslak aşamasında olduğu belirtilen düzenlemenin, özellikle sahte hesaplar, dijital dolandırıcılık, hakaret ve dezenformasyonla mücadele amacı taşıdığı ifade ediliyor. Yetkililer, kimlik doğrulama sistemiyle birlikte sosyal medya platformlarında işlenen suçların daha hızlı tespit edilmesinin hedeflendiğini vurguluyor.

Sahte Hesaplara Karşı Önlem

İddiaya göre yeni modelde kullanıcılar hesap açarken kimlik numarası veya resmi kimlik doğrulaması gerektiren bir sistem üzerinden kayıt olacak. Böylece anonim hesapların suç unsuru taşıyan faaliyetlerde bulunmasının önüne geçilmesi planlanıyor.

Resmi Açıklama Bekleniyor

Konuyla ilgili henüz netleşmiş bir yasal düzenleme bulunmazken, Adalet Bakanlığı’nın önümüzdeki süreçte kapsamlı bir çalışma takvimi ve yasal çerçeve açıklaması yapması bekleniyor.

Düzenlemenin TBMM gündemine gelip gelmeyeceği ve sosyal medya platformlarını nasıl etkileyeceği ise şimdiden merak konusu.