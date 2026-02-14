Sevgililer Günü’nün ortaya çıkışı, Roma İmparatorluğu dönemine dayanıyor. Rivayete göre, 3. yüzyılda Roma İmparatoru II. Claudius, askerlerin evlenmesini yasakladı. İmparator, evli erkeklerin savaşta daha isteksiz olduğunu düşünüyordu. Ancak bu yasağa karşı çıkan bir rahip olan Aziz Valentine, gizlice çiftleri evlendirmeye devam etti.

Bu durumun ortaya çıkmasının ardından Valentine tutuklandı ve 14 Şubat’ta idam edildi. Ölümünden sonra halk arasında sevginin ve fedakârlığın simgesi haline geldi.

Pagan Geleneğinden Romantizme!

Bazı tarihçiler ise Sevgililer Günü’nün kökenini Roma’daki “Lupercalia” adlı pagan festivaline dayandırıyor. Şubat ayının ortasında kutlanan bu festival, bereket ve arınma ritüellerini içeriyordu. Hristiyanlığın yayılmasıyla birlikte bu gelenek zamanla değişerek Aziz Valentine ile özdeşleşti.

Modern Sevgililer Günü!

Sevgililer Günü’nün romantik anlam kazanması ise Orta Çağ’da başladı. Özellikle İngiltere ve Fransa’da 14 Şubat’ın kuşların eşleşme dönemi olduğuna inanılması, günü aşkla ilişkilendirdi. 18. yüzyıldan itibaren kart gönderme geleneği yaygınlaştı ve zamanla küresel bir kutlamaya dönüştü.

Bugün 14 Şubat, dünya genelinde milyonlarca insan tarafından sevgi ve bağlılığın simgesi olarak kutlanıyor. Kimileri için romantik bir gün, kimileri için ise ticari bir organizasyon olarak görülse de Sevgililer Günü, tarihsel kökeniyle dikkat çekmeye devam ediyor.