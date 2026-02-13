Türkiye Ziraatçılar Derneği Genel Başkanı Hidayet Muslu, Türkiye tarımının karşı karşıya olduğu yapısal sorunları kapsamlı biçimde değerlendirdi.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; iklim değişikliğinin üretimi düşürdüğünü, kırsal nüfusun azaldığını ve çiftçinin artan maliyetler nedeniyle üretimde zorlandığını belirten Muslu, tarımın yalnızca ekonomik bir faaliyet değil, aynı zamanda gıda güvenliği ve ulusal egemenlik meselesi olduğunu ifade etti. Mevcut politikalarla sektörün sürdürülebilirliğinin sağlanamayacağını dile getiren Muslu, planlı üretim ve küçük aile işletmelerinin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

“TARIM DİĞER SEKTÖRLERDEN FARKLI BİR ÜRETİM ALANIDIR”

Tarımın kendine özgü dinamikleri olduğuna dikkat çeken Muslu, “Tarım bir üretim sektörüdür ancak sanayi, hizmetler ve turizmden farklı olarak doğal kaynaklara ve emeğe çok daha bağımlıdır.” dedi.

Üretim faktörlerinin doğru analiz edilmesi gerektiğini belirten Muslu, “Bir üretimin olabilmesi için doğal kaynakların, emeğin, sermayenin ve girişimciliğin ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekir. Tarımda özellikle doğal kaynaklar ve emek başat unsurdur.” ifadelerini kullandı.

“TOPRAK, SU VE GÜNEŞ ARTIK KIYMETSİZLEŞTİRİLİYOR”

Tarımın temel dayanağı olan doğal kaynakların ciddi tehdit altında olduğunu vurgulayan Muslu, “Toprağın, suyun, ısının, ışığın, güneşin ülkemiz coğrafyasında ne kadar kıymetsiz bir noktaya düştüğünü görüyoruz.” dedi. Bu durumun maden ruhsatları ve çevresel etki değerlendirme süreçleriyle doğrudan bağlantılı olduğunu belirten Muslu, “Bunu bir boyutuyla maden ruhsatlarıyla, bir boyutuyla ÇED süreçlerinin ortadan kaldırılmasıyla görüyoruz.” diye konuştu.

