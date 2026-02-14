Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı öncesinde vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla ilçe genelinde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Fırınlar ile unlu mamul üretimi yapan işletmelerde yapılan kontrollerde ürün standartları ve üretim koşulları mercek altına alındı.

Denetimlerde ekmek ve unlu mamullerin belirlenen gramajlara uygunluğu tek tek ölçülürken, satış fiyatlarının etiket bilgileriyle uyumlu olup olmadığı da kontrol edildi. Aynı zamanda üretim alanlarının temizliği, tezgâh düzeni, personel hijyeni ve ürünlerin saklama koşulları detaylı şekilde incelendi. Kurallara uymadığı tespit edilen işletmelere ise gerekli uyarılar yapıldı.

Gramaj, Fiyat ve Hijyen Öncelikli

Zabıta ekipleri, özellikle ramazan ayında tüketimi artan ekmek ve unlu mamullerde herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için denetimlerini sıklaştırdı. Eksik gramaj, fiyat uyumsuzluğu ve hijyen eksikliği gibi konularda taviz verilmedi.

“Önceliğimiz Vatandaşın Sağlığı”

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, ramazan boyunca denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti. Özarslan, vatandaşların en temel gıda maddelerinden biri olan ekmek ve unlu mamullerin sağlıklı koşullarda üretilmesinin önemine dikkat çekerek, amaçlarının ceza kesmek değil, güvenilir ve standartlara uygun ürünlerin tüketiciyle buluşmasını sağlamak olduğunu ifade etti.

Keçiören Belediyesi, ramazan ayı boyunca zabıta ekipleriyle sahada olmaya devam ederek halk sağlığını korumayı hedefliyor.