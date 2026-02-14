Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nun 22. haftasında sahasında Fenerbahçe’yi konuk etmeye hazırlanan Trabzonspor’da kritik mücadele öncesi moralleri bozan bir gelişme yaşandı. Bordo-mavililerde sakatlığı bulunan Oleksandr Zubkov, maç öncesi yapılan son antrenmanda da takımla çalışmadı.

Papara Park’ta oynanacak dev karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor, son idmanını saat 14.00’te Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirdi. Ancak gözler uzun süredir takımdan ayrı kalan Zubkov’u aradı.

Ukraynalı futbolcunun antrenmanda yer almaması sonrası Fenerbahçe karşılaşmasının maç kadrosunda bulunmasının beklenmediği öğrenildi.

Hücum hattında önemli eksik

Bu sezon Trabzonspor formasıyla 23 karşılaşmada görev alan Zubkov, 3 gol ve 8 asistlik katkı sağladı. Hücum hattında önemli rol üstlenen oyuncunun yokluğu, kritik mücadele öncesi teknik heyetin planlarını da etkiledi.

Karşılaşma öncesi oyuncunun durumu takip edilse de, Zubkov’un riske edilmemesi ve kadroya alınmaması bekleniyor. Bordo-mavililer, Fenerbahçe karşısına önemli bir kozundan yoksun çıkabilir.