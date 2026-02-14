Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig’de 2025-2026 sezonu, 23. hafta mücadeleleriyle devam edecek. Zirve yarışını ve alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmalar hentbolseverleri bekliyor.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre haftanın maç programı şu şekilde:

15 Şubat

14.00 Rize Belediyespor – Altınpost Giresunspor (Yenişehir)

16.00 Ankara Hentbol – Köyceğiz Belediyespor (Prof. Dr. Yaşar Sevim)

16 Şubat

19.00 İstanbul Gençlik – Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Haldun Alagaş)

25 Şubat

13.00 Nilüfer Belediyespor – Güneysuspor (Üçevler)

26 Şubat

16.00 Spor Toto – Beşiktaş (Prof. Dr. Yaşar Sevim)

Zirve ve Alt Sıra Yarışı Kızışıyor

Ligde 23. hafta maçları, şampiyonluk yarışını ve küme düşme hattını doğrudan etkileyebilecek öneme sahip. Özellikle Spor Toto ile Beşiktaş arasında oynanacak mücadele haftanın en dikkat çeken karşılaşmaları arasında yer alıyor.

Hentbol Süper Lig’de heyecan dolu mücadeleler, sporseverler tarafından yakından takip edilecek.