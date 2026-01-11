Keçiören Belediyesi Atatürk Ankara Milli Mücadele Müzesi, okul gezileri çerçevesinde Pursaklar Yıldırım Beyazıt İlkokulu öğrencilerine kapılarını açtı. Öğrenciler, düzenlenen ziyaret sayesinde Milli Mücadele dönemine ait tarihi gelişmeleri yerinde inceleme imkânı buldu.

Müze rehberleri eşliğinde gerçekleştirilen gezide, Ankara’nın işgal sürecinden başlayarak Kurtuluş Savaşı’nın örgütlenme aşamaları, Ankaralıların cepheye verdiği destek ve Cumhuriyet’in ilanına uzanan süreç detaylarıyla anlatıldı. Ziyaret boyunca öğrencilere, Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliği ve halkın gösterdiği fedakârlıklar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Atatürk’ün mum heykeli dikkat çekti

Müze içerisinde yer alan belge, görsel ve canlandırmalarla tarihi olaylar kronolojik sırayla aktarılırken, öğrencilerin en çok ilgisini çeken bölüm Atatürk’ün mum heykelinin bulunduğu alan oldu. Öğrenciler, bu bölümde bol bol fotoğraf çektirdi.

Öğrenciler müzeden memnun ayrıldı

Gezi sonunda öğrenciler, Milli Mücadele dönemini yakından tanıma fırsatı bulduklarını belirterek müzeden memnuniyetle ayrıldı. Müzenin hem öğretici hem de etkileyici olduğunu ifade eden öğrenciler, arkadaşlarına da ziyaret etmelerini önerdi.

Keçiören Belediyesi Atatürk Ankara Milli Mücadele Müzesi, hafta içi her gün 09.00–18.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. Okul gruplarına yönelik geziler ise randevu alınarak rehber eşliğinde gerçekleştiriliyor.