İspanya Süper Kupa finalinde futbolseverlerin merakla beklediği El Clasico’da Barcelona ile Real Madrid kozlarını paylaştı. Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde bulunan Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı İspanyol hakem Jose Luis Munuera yönetti.

Barcelona Kupaya Uzandı

Barcelona sahaya; Garcia, Kounde, Cubarsi, Eric, Balde, De Jong, Pedri, Lopez, Yamal, Raphinha ve Lewandowski ilk 11’iyle çıktı. Real Madrid ise mücadeleye; Courtois, Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Camavinga, Bellingham, Vinicius, Rodrygo ve Gonzalo ile başladı. Milli futbolcu Arda Güler karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.

Goller İlk Yarıda Yağdı

Karşılaşmanın 36’ncı dakikasında Barcelona, Raphinha’nın ceza sahasına girerek attığı şık golle 1-0 öne geçti. İlk yarının uzatma dakikalarında sahneye çıkan Vinicius Junior, 45+2’de skora dengeyi getirdi: 1-1.

Bu gole hızlı yanıt veren Barcelona, 45+4’te Robert Lewandowski’nin golüyle yeniden öne geçti: 2-1. Ancak Real Madrid, 45+6’da Gonzalo’nun golüyle soyunma odasına 2-2’lik eşitlikle gitti.

Arda Güler Oyuna Girdi, Barcelona Son Sözü Söyledi

Real Madrid’de milli yıldız Arda Güler, karşılaşmanın 68’inci dakikasında Valverde’nin yerine oyuna dahil oldu. Maçın 73’üncü dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Raphinha, ceza sahası dışından yaptığı vuruşta topun savunmaya çarpıp ağlara gitmesiyle Barcelona’yı 3-2 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 3-2 Barcelona’nın üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla Barcelona, İspanya Süper Kupa’yı müzesine götüren taraf oldu.