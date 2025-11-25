Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Union Saint-Gilloise (Union SG) ile bu akşam kritik bir maça çıkıyor. İşte maçın tüm detayları:
Maç Ne Zaman ve Nerede Oynanacak?
Tarih: 25 Kasım 2025, Salı
Saat: 20:45 (TSİ)
Stat: RAMS Park, Galatasaray’ın iç saha stadyumu
Maç Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Yayın Kanalı: TRT 1, şifresiz ve canlı yayın.
Maçın Hakemleri
Başhakem: José María Sánchez (İspanya)
Yardımcı Hakemler: Raul Cabañero ve Iñigo Prieto
Dördüncü Hakem: Alejandro Muñiz Ruiz
VAR: Carlos del Cerro Grande
VAR Yardımcısı (AVAR): Javier Iglesias Villanueva
İlk 11’ler
Galatasaray:
Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, Barış, İlkay, Icardi
Union Saint-Gilloise (Union SG):
Scherpen, Khalalli, Mac Allister, Burgess, Sykes, Zorgane, Van de Perre, Ait El Hadj, Florucz, David, Niang