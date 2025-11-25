Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Union Saint-Gilloise (Union SG) ile bu akşam kritik bir maça çıkıyor. İşte maçın tüm detayları:

Maç Ne Zaman ve Nerede Oynanacak?

Tarih: 25 Kasım 2025, Salı

Saat: 20:45 (TSİ)

Stat: RAMS Park, Galatasaray’ın iç saha stadyumu

Maç Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Yayın Kanalı: TRT 1, şifresiz ve canlı yayın.

Maçın Hakemleri

Başhakem: José María Sánchez (İspanya)

Yardımcı Hakemler: Raul Cabañero ve Iñigo Prieto

Dördüncü Hakem: Alejandro Muñiz Ruiz

VAR: Carlos del Cerro Grande

VAR Yardımcısı (AVAR): Javier Iglesias Villanueva



İlk 11’ler

Galatasaray:

Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, Barış, İlkay, Icardi

Union Saint-Gilloise (Union SG):

Scherpen, Khalalli, Mac Allister, Burgess, Sykes, Zorgane, Van de Perre, Ait El Hadj, Florucz, David, Niang