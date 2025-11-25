TRT Tabii’nin merakla beklenen yeni dizisi Beklenen Mehdinin çekimleri Şanlıurfa’da tüm hızıyla devam ediyor. Yönetmenliğini Aytaç Çiçek’in üstlendiği; senaryosunu İbrahim Elma, Kemal Çelik ve Pınar Uysal’ın kaleme aldığı dizi, oyuncu kadrosunu iki önemli isimle daha güçlendirdi.

Medyafikir Kulübü imzalı yapımda usta oyuncu Erdal Özyağcılar ile başarılı isim Kubilay Tunçer de kadroya dahil oldu. Dizide Erdal Özyağcılar, Rana karakterine hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun’un üniversitedeki hocası Nafirolüyle izleyici karşısına çıkacak. Kubilay Tunçer ise Rana’nın babası Kenan karakterini canlandıracak.

Beklenen Mehdinin ana kadrosunda ise dikkat çeken isimler yer alıyor. Alperen Duymaz “Ahrar”, Feyyaz Duman“Zeynel”, Engin Benli “Mazhar”, Didem İnselel “Zehra”, Taylan Meydan “Çağrı” ve Burcu Türünz “Kayra” karakterleriyle dizide rol alıyor.

Şanlıurfa’nın tarihi dokusunu arka plana alan dizi, güçlü kadrosu ve hikâyesiyle sezonun iddialı yapımları arasında gösteriliyor.