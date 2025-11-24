“Kıskanmak” dizisinin oyuncu kadrosu genişlemeye devam ediyor. Şerif Erol’un diziye katılmasının ardından başarılı oyuncu Bülent İnal da ekibe dahil oldu. Son olarak “Can Borcu” dizisinde başrol üstlenen İnal, yeni projesinde güçlü ve sert bir savcı karakterini canlandıracak.

NOW ekranlarında yayınlanan ve Nahid Sırrı Örik’in aynı adlı eserinden uyarlanan “Kıskanmak”, hikâyesine yeni bir soluk getirecek önemli bir karakterle yoluna devam ediyor. Dizide avukat Seniha’ya (Özgü Namal) karşı güçlü bir rakip olarak çıkacak olan savcı rolünü Bülent İnal üstlenecek.

Başarılı oyuncu 12. bölümle birlikte resmi olarak kadroya katılacak. İnal’ın hayat vereceği savcı karakterinin, Seniha’nın hayatında hem mesleki hem kişisel anlamda önemli bir kırılma yaratacağı öğrenildi.