Keçiören Belediyesi, etkili olan kar yağışına karşı ilçenin tamamında kapsamlı bir çalışma yürüttü. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, ekiplerin kar yağışının başladığı ilk andan itibaren teyakkuz halinde görev yaptığını ve çalışmaların sabah saatlerine kadar aralıksız sürdüğünü duyurdu.

Başkan Özarslan, yürütülen çalışmalar sonucunda Keçiören genelinde tüm yolların açık olduğunu belirterek, vatandaşların günlük yaşamının aksamaması için ekiplerin sahada olmaya devam ettiğini ifade etti.

"Çalışmalar Canlı Olarak Takip Edilebiliyor"

Keçiören Belediyesi tarafından yürütülen karla mücadele çalışmaları ve mevcut yol durumu, belediyenin canlı yayın sistemi üzerinden anlık olarak izlenebiliyor. Vatandaşlar, çalışmalara ilişkin güncel bilgilere belediyenin resmi internet adresi üzerinden ulaşabiliyor.