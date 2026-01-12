Ankara’da dün etkili olan kar yağışı, milyonlarca Başkentlinin su kaynaklarına ilişkin beklentisini yeniden gündeme taşıdı. ASKİ verilerine göre, Kar yağışı öncesinde barajlardaki doluluk oranı yüzde 1,00 seviyesindeyken, güncel verilere göre bu oran yüzde 1,24’e yükseldi.

Yaşanan artış oran olarak sınırlı kalsa da, uzun süredir kuraklıkla mücadele eden Ankara için umut veren bir başlangıç olarak değerlendiriliyor. Öte yandan baraj havzalarına düşen karın erime sürecinin önümüzdeki günlerde etkisini göstereceği belirtilirken, yağışların devam etmesi halinde doluluk oranlarında kademeli bir yükseliş yaşanabileceği ifade ediliyor.

Milyonlarca Ankaralı ise gözünü yeniden hava durumuna çevirdi. Kar yağışlarının sürmesi, Başkent’in su kaynakları açısından kritik eşikten çıkabilmesi için tek umut olarak görülüyor.