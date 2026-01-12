Ünlü oyuncu Can Yaman, hakkında çıkan haberlerin ardından İtalyan basınına yazılı bir açıklama yaparak Türk basınına yönelik dikkat çeken ifadeler kullandı.

Can Yaman’ın, cuma gecesi Ortaköy’de eğlendiği bir mekânda gözaltına alındığı, saç ve kan örneği verdikten sonra savcılık kararıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Yaman, işlemlerinin ardından ilk uçakla Roma’ya döndü.

Önümüzdeki hafta İspanya’da düzenlenecek çeşitli dizi etkinliklerine katılması beklenen Can Yaman, yaşanan gelişmeler sonrası İtalyan basınına seslendi.

Can Yaman’dan Açıklama

Ünlü oyuncu, paylaştığı yazılı metinde şu ifadelere yer verdi:

“Sevgili İtalyan basını, Türk basını bana her zaman kötü davrandı, bu yeni bir şey değil. Ama siz farklısınız. Lütfen gelen haberleri kopyala-yapıştır yapma hatasına düşmeyin. Polisin geniş çaplı soruşturmalar yürüttüğü ve birçok ünlü kişiyi tutukladığı bir dönemde, uyuşturucuyla kulüplerde takıldığımı gerçekten mi düşünüyorsunuz? Bu iddialar uzaktan bile doğru olsaydı, bu kadar kısa sürede serbest bırakılıp ertesi gün İtalya’ya dönemezdim. Sizi seviyorum.”

Can Yaman’ın açıklaması sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, ünlü oyuncuya yönelik iddialar bir kez daha tartışma konusu oldu.