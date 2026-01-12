Türk mutfağının en sevilen ev yemeklerinden biri olan anne usulü köfte, pratik yapımı ve damakta bıraktığı lezzetle sofralardaki yerini koruyor. Anne usulü köftenin nasıl yapıldığına gelin hep beraber bakalım..

Malzemeler

500 gram kıyma

1 adet kuru soğan

1 adet yumurta

2 dilim bayat ekmek içi (veya galeta unu)

Tuz

Karabiber

Kimyon

İsteğe göre pul biber

Sıvı yağ

Hazırlanışı

Kuru soğan rendelenerek suyu sıkılır. Kıyma, yumurta, ekmek içi ve baharatlarla birlikte geniş bir kapta yoğrulur. Anne tariflerinin vazgeçilmezi olan yoğurma işlemi, köftenin lezzetini belirleyen en önemli aşama olarak öne çıkıyor.

Hazırlanan köfte harcından ceviz büyüklüğünde parçalar koparılarak şekil verilir. Tavada kızdırılan az miktarda sıvı yağda köfteler, her iki yüzü de kızarana kadar pişirilir.

Püf Noktası

Uzmanlar, köfte harcının en az 15–20 dakika dinlendirilmesinin lezzeti artırdığını belirtiyor. Yanında patates kızartması, pilav veya taze bir salata ile servis edilen anne usulü köfte, hem doyurucu hem de nostaljik bir tat sunuyor.

Evde yapılan bu klasik tarif, “anne eli değmiş gibi” lezzetiyle özellikle kalabalık aile sofralarının baş tacı olmaya devam ediyor.