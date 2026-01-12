Kamu kurumlarındaki mühendis, mimar, şehir plancı ve teknik hizmet personelinin örgütlü bulunduğu Mühendis Tek-Sen Konfederasyonu, Ankara’da Genel Kurul gerçekleştirdi. Yapılan oylama sonucunda Genel Başkanlık görevine Emrah Atak seçildi. Kurucu Genel Başkan Başak Komar, “Sözün yetmediği yerde, örgütlü ses konuşur. Ve biz hak arayışını; nezaketini kaybetmeden ama kararlılığından da vazgeçmeden sürdüren bir konfederasyonuz” diyerek başkanlığa veda etti. Seçilen Genel Başkan Emrah Atak ise, “Şunu çok net söylüyorum, bu ülkenin altyapısını kuran insanların sesi, artık fısıltı olmayacak. Refah payı talebimiz güçlüdür ve bu konuda geri adım atmayacağız. Çünkü biz sadece bugünü değil, yarını da savunuyoruz” diyerek yeni dönemi selamladı.

Kamu kurumlarında görev yapan mühendis, mimar, şehir plancısı ve teknik hizmet personelinin örgütlendiği Mühendis Tek-Sen Bayındırlık Sendikası, Mühendis Tek-Sen Tarım Orman Sendikası, Mühendis Tek-Sen Büro Sendikası, Mühendis Tek-Sen Sağlık ve Sosyal Sendikası, Mühendis Tek-Sen Yerel Sendikası, Mühendis Tek-Sen Kültür Turizm Sendikası, Mühendis Tek-Sen Ulaşım Sendikası ile Kamu Mühendisleri Enerji Sendikasının bir araya gelmesiyle kurulan Mühendis Tek-Sen Konfederasyonu, Ankara’da ilk genel kurulunu gerçekleştirdi.

Konfederasyonu’nun Kurucu Genel Başkanı Başak Komar’ın açılış konuşmasıyla başlayan Genel Kurul, divan seçimiyle devam etti.

“BU BİRLİKTELİK BİR TESADÜF DEĞİL; BÜYÜYEN BİR İHTİYACIN VE ORTAK BİR KARARLILIĞIN SONUCUDUR”

Komar konuşmasına sendikal mücadelenin sadece tazminat kalemi ve bir düzenleme maddesi olmadığını, insanın emeğine sahip çıkması ve adaletin kurumsal hâli olduğunu ifade ederek başladı. Komar, “Kamu kurumlarındaki mühendis, mimar, şehir plancısı ve teknik hizmet personelinin örgütlü bulunduğu 8 sendika, Mühendis Tek-Sen Konfederasyonu çatısı altında bir araya geldi. Bu birliktelik bir tesadüf değil; gecikmiş bir zorunluluğun, büyüyen bir ihtiyacın ve ortak bir kararlılığın sonucudur. Bizler farklı kurumlarda, farklı sahalarda, farklı disiplinlerde çalışsak da aynı kaderi paylaşıyoruz. Aynı sorumluluğu taşıyoruz, aynı riskleri alıyoruz, benzer haksızlıklarla yüzleşiyoruz. Ve o yüzden aynı sözü söylüyoruz: Eşit işe eşit ücret. Adil çalışma koşulları. Mesleki saygınlık. Güvenceli gelecek” dedi.

“İMZANIN BEDELİ BU KADAR YÜKSEKSE, EMEĞİN KARŞILIĞI DA AYNI CİDDİYETLE VERİLMELİDİR”

Komar, konuşmasına “Bu ülkede teknik personel, yüksek sorumluluk taşıdığı hâlde “unutulan” sınıf olmasın. Mühendislik; sorumluluğu ağır, riski yüksek, imzası bağlayıcı bir meslektir. Bir imza; bazen bir şehrin güvenliğini, bazen bir hastanenin işleyişini, bazen bir barajın ömrünü, bazen bir uçağın güvenliğini etkiler. İmzanın bedeli bu kadar yüksekse, emeğin karşılığı da aynı ciddiyetle verilmelidir” sözleriyle devam etti.

“SÖZÜN YETMEDİĞİ YERDE, ÖRGÜTLÜ SES KONUŞUR”

Ekonomik koşulların bu mücadelenin ertelenemez olduğunu gösterdiğin söyleyen Başak Komar, “TÜİK’in Aralık 2025 enflasyon verilerine göre, 2026 Ocak ayında memur ve memur emeklilerine yaklaşık yüzde 18,6 oranında zam yapılacağı ifade edildi. Ancak bugün pazar filesi, kira, ulaşım, eğitim, enerji giderleri ortadayken; bu artışın birçok aile için nefes aldırmaktan uzak olduğunu görüyoruz. Bugün memur sendikaları eylemler yapıyor. Çünkü artık sözün yetmediği yerde, örgütlü ses konuşur. Ve biz hak arayışını; nezaketini kaybetmeden ama kararlılığından da vazgeçmeden sürdüren bir konfederasyonuz” dedi.

MÜHENDİS TEK-SEN KONFEDERASYONU GENEL BAŞKANI EMRAH ATAK OLDU

Yapılan oylamalar sonucunda Genel Başkanlığa Emrah Atak seçildi. Tanju Kandaz’ın Genel Sekreter olduğu yönetim kurulu asil üye listesi şöyle:

Genel Başkan: Emrah Atak

Genel Sekreter: Tanju Kandaz

Teşkilatlandırmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ümit Aktaş

Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Fırat Alabay

Basın ve İletişimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Başak Komar

Toplu Sözleşmeler ve Mevzuattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Tahsin Demir

Eğitim ve Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Muhammet Yuşa Ekici

Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Aşkın Çelik

Hukuk İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Kemal Ural

“DAHA GÖRÜNÜR, DAHA ETKİLİ, DAHA KARARLI BİR MÜHENDİS TEK-SEN KONFEDERASYONU GELİYOR”

Seçilen Genel Başkan Emrah Atak ise Konfederasyon üyelerini selamlayarak konuşmasına “Bizler devraldığımız bu bayrağı, daha yukarıya taşımak zorundayız. Çünkü önümüzdeki dönem; sadece taleplerimizi sıraladığımız değil, taleplerimizi masaya koyduğumuz, takip ettiğimiz ve sonuç aldığımız bir dönem olmak zorunda” sözleriyle başladı. Atak, “Bugün kamu kurumlarında yaklaşık 100 bin mühendis, mimar ve şehir plancısı, teknik hizmetler sınıfı ile yaklaşık 350 bin emekçi aynı sorunlarla, aynı adaletsizliklerle karşı karşıyadır. Biz bu tabloyu değiştirmek

için yola çıktık. Ve bu dönem şunu açıkça söylüyoruz. Daha görünür, daha etkili, daha kararlı bir Mühendis Tek-Sen Konfederasyonu geliyor. Önümüzdeki dönemde çalışmalarımızı dört ana eksende yürüteceğiz” dedi.

“ÜLKENİN ALTYAPISINI KURAN İNSANLARIN SESİ, ARTIK FISILTI OLMAYACAK”

Yeni dönem yol haritasını açıklayan Atak, “Birincisi, bürokrasi ve karar vericilerle doğrudan temas. İkincisi, Meclis ve milletvekilleriyle güçlü temas. Üçüncüsü ise örgütlenme ve saha çalışmaları. Dördüncüsü de medyada ve kamuoyunda görünürlük. Şunu çok net söylüyorum, bu ülkenin altyapısını kuran insanların sesi, artık fısıltı olmayacak” diye konuştu.

“BİZ SADECE BUGÜNÜ DEĞİL, YARINI DA SAVUNUYORUZ”

Memur maaş zam oranlarının, geçim şartları karşısında yetersiz olduğunu ifade eden Atak, “Refah payı talebimiz güçlüdür ve bu konuda geri adım atmayacağız. Çünkü biz sadece bugünü değil, yarını da savunuyoruz. Ben bu görevi; bir unvan olarak değil, bir emanet olarak görüyorum. Bu emaneti, sizlere mahcup olmadan, teknik emeğin onurunu büyüterek taşıyacağımıza söz veriyorum” diyerek konuşmasını tamamladı.