Çankaya Belediyesi, kütüphanelerin kullanım saatlerine yönelik önemli bir düzenlemeyi hayata geçiriyor. Yapılan açıklamaya göre, Cebeci’de bulunan Sevgi Soysal Kütüphanesi ile 100. Yıl semtindeki İrem Kütük Kütüphanesi, 15 Ocak 2026 tarihinden itibaren haftanın 7 günü, 24 saat boyunca hizmet verecek.

Yeni uygulama ile ders çalışmak, araştırma yapmak ya da kitap okumak isteyen vatandaşların kütüphanelerden günün her saatinde faydalanabilmesi amaçlanıyor.

Öğrenciler ve Okurlar İçin Kesintisiz Hizmeti

Çankaya Belediyesi yetkilileri, 7/24 hizmet uygulamasının özellikle öğrenciler ve araştırmacılar için büyük kolaylık sağlayacağını belirtti. Kütüphanelerin adres bilgileri ile güncellenen kullanım gün ve saatlerine belediyenin resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.