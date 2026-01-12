İran'da, ABD ve İsrail'e karşı 'ulusal direnişte hayatını kaybedenler' için ülke genelinde 3 gün sürecek yas ilan edildiği bildirildi. İran basınında yer alan haberlere göre; Bakanlar Kurulu aldığı kararla ulusal direnişte hayatını kaybedenlerin anısına 3 günlük ulusal yas ilan etti. Haberlerde, protestolar esnasında IŞİD taktiklerine başvuran şehirli teröristlerin çok sayıda güvenlik görevlisini öldürdüğüne dikkat çekildi.

Bu kararın yanı sıra İran vatandaşlarına, bugün yerel saatle 14.00'te yapılması planlanan ulusal direniş yürüyüşüne katılım çağrısında bulunuldu.