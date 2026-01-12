İran'da, ABD ve İsrail'e karşı 'ulusal direnişte hayatını kaybedenler' için ülke genelinde 3 gün sürecek yas ilan edildiği bildirildi. İran basınında yer alan haberlere göre; Bakanlar Kurulu aldığı kararla ulusal direnişte hayatını kaybedenlerin anısına 3 günlük ulusal yas ilan etti. Haberlerde, protestolar esnasında IŞİD taktiklerine başvuran şehirli teröristlerin çok sayıda güvenlik görevlisini öldürdüğüne dikkat çekildi.

ABD Himayesinde İsrail-Suriye Mutabakatı!
ABD Himayesinde İsrail-Suriye Mutabakatı!
İçeriği Görüntüle

Bu kararın yanı sıra İran vatandaşlarına, bugün yerel saatle 14.00'te yapılması planlanan ulusal direniş yürüyüşüne katılım çağrısında bulunuldu.

Kaynak: DHA