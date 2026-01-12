Etimesgut’ta etkili olan yoğun kar yağışına karşı belediye ekiplerinin çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Etimesgut Belediye Başkanı, Yapracık Mahallesi’nde yürütülen karla mücadele faaliyetlerini yerinde incelemek üzere sahaya indi.

Başkan, gece gündüz demeden özveriyle görev yapan belediye personelini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı ve ekiplerin emekleri için teşekkür etti.

Güvenli Ulaşım İçin Kar Küreme ve Tuzlama Çalışmaları

Etimesgut Belediyesi ekipleri, vatandaşların güvenli ulaşımını sağlamak ve günlük yaşamın aksamamasını önlemek amacıyla kar küreme ve tuzlama çalışmalarını ilçenin dört bir yanında sürdürüyor. Belediye yetkilileri, hiçbir mahallenin yalnız bırakılmadığını vurgulayarak, kış şartlarına karşı tüm imkanlarla sahada olduklarını ifade etti.