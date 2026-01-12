Geçtiğimiz günlerde ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunun üçüncü dalgasında gözaltına alınan ve kanında uyuşturucu madde tespit edildiği iddia edilen Kızılcık Şerbeti dizisinin yıldız oyuncusu Doğukan Güngör’ün, yapım ekibiyle sorunlar yaşadığı öne sürüldü.

Kızılcık Şerbeti’nin başrol oyuncularından Doğukan Güngör’ün, operasyon kapsamında gözaltına alındığı ve ifadesinde uyuşturucu madde kullandığını kabul ederek pişmanlık duyduğunu söylediği iddia edildi. Güngör’ün, “Uyuşturucu madde kullandığımı kabul ettim. Bundan dolayı pişmanım ve bir daha asla yasaklı madde kullanmayacağım” şeklinde ifade verdiği ileri sürüldü.

Bu gelişmelerin ardından ünlü oyuncunun dizinin yapım ekibiyle anlaşmazlık yaşadığı ve Kızılcık Şerbeti’nden apar topar ayrılabileceği iddiaları kulislerde konuşulmaya başlandı.

Öte yandan, iddialara ilişkin ne yapım ekibinden ne de Doğukan Güngör’den şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.