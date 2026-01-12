Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Kazkayası, soğuk ve rüzgâra uzun süre maruz kalmanın yüz felci riskini artırabileceğini belirterek, özellikle banyo veya duş sonrası ıslak saçla dışarı çıkmanın yüz felcine davetiye çıkarabileceği uyarısında bulundu.

VM Medical Park Pendik Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Kazkayası, yüz felci hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Yüz Felci Nedir? Kimler Risk Altında?

Yüz felcinin (fasiyal paralizi), yüz mimik kaslarını kontrol eden 7. kraniyal sinirin hasarına bağlı olarak geliştiğini belirten Prof. Dr. Kazkayası, hastalığın yüzün bir yarısında hareket kaybıyla seyrettiğini söyledi. Kadın ve erkeklerde benzer sıklıkta görülen yüz felcinin; gebelik, doğum sonrası dönem, hipertansiyon, diyabet ve otoimmün hastalıkları olan bireylerde daha sık ortaya çıktığını ifade etti.

Virüsler Yüz Felcine Neden Olabiliyor

Yüz felcinin nedenlerine değinen Prof. Dr. Kazkayası, vakaların yaklaşık üçte ikisinin nedeni bilinmeyen (idiopatik) grupta yer aldığını belirtti. En sık kabul edilen nedenin viral inflamasyon olduğunu vurgulayan Kazkayası, Herpes simpleks tip 1, Varisella zoster ve Epstein-Barr gibi virüslerin yüz sinirinde iltihaplanmaya yol açabileceğini söyledi. Bu virüslerin stres, soğuk hava ve mevsimsel değişikliklerle yeniden aktif hale gelebildiğini aktardı.

Soğuk ve Rüzgâr Maruziyeti Tehlike Oluşturuyor

Soğuk ve rüzgâra uzun süre maruz kalmanın yüz sinirinde hassasiyet oluşturabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Kazkayası, geçmişte yüz felcinin “şoför hastalığı” olarak adlandırıldığını hatırlattı. Klima bulunmayan dönemlerde açık camdan gelen rüzgâra maruz kalan sürücülerde yüz felcinin daha sık görüldüğünü belirtti.

Kazkayası, “Banyo veya duş sonrası saçlar kurutulmadan dışarı çıkmak yüz felcine davetiye çıkarabilir. Saçlar kurutulsa bile vücudun dış ortam ısısına uyum sağlaması için bir süre evde beklemek faydalıdır” dedi.

Kulak Arkasındaki Ağrı Erken Uyarı Olabilir

Yüz felcinin belirtilerini de sıralayan Prof. Dr. Kazkayası, yüzün bir yarısında hareket kaybı, ağız köşesinde sarkma, göz kapamada güçlük ve yüzde asimetrinin en sık görülen bulgular olduğunu söyledi. Bazı hastalarda felç gelişmeden önce kulak arkasında başlayan orta şiddette ağrının yüz felcinin habercisi olabileceğini vurguladı.

Erken Tanı ve Tedavi Hayati Önem Taşıyor

Yüz felci tanısında ayrıntılı muayenenin yanı sıra odyolojik testler, görüntüleme yöntemleri ve laboratuvar tetkiklerinden yararlanıldığını belirten Prof. Dr. Kazkayası, gerekli durumlarda BT ve MR ile altta yatan enfeksiyöz ya da tümöral nedenlerin dışlandığını söyledi.

Hastaların Büyük Kısmı İlk 3 Ayda İyileşiyor

Yüz felci geçiren hastaların yaklaşık yüzde 80-85’inde ilk üç ay içinde tama yakın iyileşme görüldüğünü ifade eden Kazkayası, yüzde 15-20 oranında hastada ise kalıcı hasar kalabildiğini belirtti. İleri yaş, şiddetli kulak arkası ağrısı ve eşlik eden kronik hastalıkların iyileşme sürecini olumsuz etkileyebileceğini söyledi.

Uzmandan Önemli Uyarı

Prof. Dr. Kazkayası, “Soğuk havalarda ıslak saçla dışarı çıkmaktan kaçınılmalı, rüzgâra doğrudan maruziyet azaltılmalı ve yüz felci belirtileri fark edildiğinde vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Erken müdahale, kalıcı hasarın önlenmesi açısından büyük önem taşır” diyerek açıklamalarını tamamladı.