İran’da günlerdir devam eden özgürlük protestolarına ilişkin “sessiz kalamam” açıklaması yapan ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu.

Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran’daki protestolara dikkat çekerek, “İran’da insanlar yalnızca duyulmak için hayatlarını riske atıyor. İran, yanındayız. Yüzümüzü çevirmeyelim. Bir ses olalım” ifadelerini kullandı.

Söz konusu paylaşımın ardından Hadise’ye yönelik tepkiler büyürken, aralarında gazeteci Fulya Öztürk’ün de bulunduğu birçok sosyal medya kullanıcısı, “Filistin ve Doğu Türkistan’da kadınlar ölürken neredeydiniz?” şeklindeki yorumlarla ünlü şarkıcıyı eleştirdi.

Ünlü şarkıcı ise gelen tepkilere ilişkin henüz bir açıklamada bulunmadı.