Erzurum’da aralıklarla etkisini gösteren kar yağışının ardından soğuk hava dalgası etkisini artırdı. Gece saatlerinde sıcaklıkların sıfırın altına düşmesiyle birlikte yol ve kaldırımlarda yoğun buzlanma meydana geldi.

Soğuk havanın etkisiyle özellikle sokak hayvanları yiyecek bulmakta zorlanırken, kent genelinde hayat adeta durma noktasına geldi. Vatandaşlar, buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Ara Başlık: Araçlar Battaniyeyle Korunuyor, Çatılarda Buz Sarkıtları Oluştu

Dondurucu soğuklara karşı önlem alan vatandaşlar, park halindeki araçlarını battaniye ve örtülerle kaplayarak korumaya çalıştı. Öte yandan ev ve iş yerlerinin çatılarında oluşan buz sarkıtları, hem görsel manzara oluşturdu hem de olası tehlikelere karşı dikkat çekti.