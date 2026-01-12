Emniyet Genel Müdürlüğü KOM ve İstihbarat Başkanlıkları ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, gizli tanık beyanları ve dijital materyallerden elde edilen bilgiler doğrultusunda operasyonlar gerçekleştirildi.

İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Erzincan, Hatay, İzmir, Kayseri, Kütahya, Manisa, Muğla, Sivas, Şanlıurfa ve Rize’de düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

FETÖ’nün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları,

kullanıcısı oldukları, Örgütle bağlantılı şirketlerde kayıtlarının bulunduğu,

“Emniyet Mahrem Yapılanması” içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttükleri,

Örgüt içi hiyerarşiye göre hareket ettikleri,

Emniyet mensuplarıyla örgütsel görüşmeler gerçekleştirdikleri,

Emniyet personelini kodlama yöntemiyle sınıflandırdıkları,

Yeni örgüt elemanı kazandırmaya yönelik faaliyetler planladıkları,

Emniyet mensuplarını aile, tayin ve sağlık durumlarına kadar takip ettikleri

tespit edildi.

Yetkililer, milletin birlik ve beraberliğine, devletin bütünlüğüne ve vatandaşların huzuruna yönelik tehditlere karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Operasyonda görev alan Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü birimleri ve il emniyet müdürlükleri tebrik edildi.