Kaza, TEM Otoyolu'nun Edirne gişeleri mevkisinde bulunan Karayolları Denetim İstasyonu önünde meydana geldi. A.T.C.'nin kullandığı 22 AR 654 plakalı otomobil, ters yönde ilerleyerek bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen otomobilin sürücüsü A.T.C. ile yanındaki A.S. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otomobil sürücüsünün alkollü olduğu öne sürülen kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)