Türk pop müziğinin efsane isimlerinden Sezen Aksu’nun Covid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Usta sanatçının, test sonucunun ardından İstanbul Kanlıca’daki evinde karantinaya girdiği ve süreci evinde geçirdiği bildirildi.

Kanlıca’daki evinde karantinaya alındı

Edinilen bilgilere göre Sezen Aksu, doktorların önerileri doğrultusunda evde istirahat ediyor. Sanatçının sağlık durumuna ilişkin açıklamayı kardeşi Nihat Yıldırım yaptı. Yıldırım, Aksu’nun genel sağlık durumunun iyi olduğunu ve sürecin kontrollü şekilde ilerlediğini belirtti.

Covid-19’u hafif semptomlarla geçiriyor

Nihat Yıldırım, Sezen Aksu’nun koronavirüsü hafif semptomlarla atlattığını, durumunun endişe verici olmadığını ifade etti. Tedbir amaçlı olarak karantinada bulunan sanatçının, dinlenerek tedavisine devam ettiği kaydedildi.