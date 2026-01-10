Ankara Büyükşehir Belediyesi, şehirde yaşanan su kesintileriyle ilgili iddialarda bulunan eski belediye başkanı Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada, ASKİ Genel Müdürlüğü arşivlerinde bulunan 2012 tarihli resmi belgelerin kamuoyuyla paylaşıldığı ifade edildi.

Belgelerde, tartışma konusu olan üçüncü hattın Gökçek’in görevde olduğu dönemde devre dışı bırakıldığı, Etimesgut–Bağlıca bölgesinin teknik olarak Kesikköprü’den cazibe sistemiyle beslenmesi gerekirken bu sistemin 2013 yılında iptal edildiği bilgisine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, bölgenin daha sonra İvedik Arıtma Tesisi’nden pompalarla beslenmeye başlandığı, bu yöntemin ise arızalara ve basınç düşüklüklerine açık olduğu kaydedildi. ASKİ’nin 2012 tarihli belgelerinde, kurulan bağlantı hatlarının geçici olduğunun belirtildiği aktarıldı.

Belediye, söz konusu cazibe hattına ilişkin yeni çalışmaların, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaşdöneminde Polatlı hattından bağlantı alınarak başlatıldığını ve projenin Mayıs 2026’da tamamlanmasının planlandığını bildirdi.

Açıklamanın sonunda, kamuoyunu yanıltmaya yönelik iddialar nedeniyle Melih Gökçek hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacağı duyuruldu.