İlçede son günlerde etkisini artıran kar yağışı ve soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiledi. Gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar gerilemesiyle birlikte yüksek kesimlerde don olayları yaşandı.

Rakımı yaklaşık 1600 metre olan Üçoluk Göleti de dondurucu soğuklardan nasibini aldı. Soğuk havanın etkisiyle göletin yüzeyi tamamen buzla kaplandı.

Buz Tutan Gölet Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu

Yüzeyi donan gölet ve çevresindeki karla kaplı alanlar, ortaya çıkan manzarayla dikkat çekti. Doğayla iç içe oluşan buz ve kar görüntüleri, bölgede görsel bir şölen sundu.