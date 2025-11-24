Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; programda DSP İstanbul İl Başkanı Çiğdem Mercan, Ankara İl Başkanı Mustafa Keçeci, Tekirdağ İl Başkanı Seçkin Yunusoğlu, Sivas Çepni Belediye Başkanı Nihat Başer, Eskişehir Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum, Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Yumuşak ve partinin en genç üyesi olan Genel Sekreter Yardımcısı Tuğçe Babuşçu DSP il ve ilçe teşkilatları hazır bulundu. Katılımcılar, törene hem merkez hem yerel teşkilatlardan güçlü bir destek verdi.

Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından il ve ilçe başkanları, belediye başkanları ve parti yöneticilerinin selamlama konuşmalarıyla başladı. DSP Medya Grubu tarafından hazırlanan tanıtım filminin gösteriminin ardından kürsüye çıkan Genel Başkan Aksakal, partililerce uzun süre alkışlandı.

"DSP SADECE BİR PARTİ DEĞİL, TÜRKİYE'NİN VİCDANI VE HAFIZASIDIR"

Konuşmasına “Bugün yalnızca bir yıl dönümünü değil, bir ahlakın ve bir vicdanın 40 yıllık yürüyüşünü kutluyoruz” diyerek başlayan Aksakal, Demokratik Sol Parti’nin 1985’te bir tabela partisi olarak değil, Türkiye’de temiz siyaset ve halkçı yönetim anlayışını kurmak için doğduğunu söyledi.

Bülent Ecevit’in anti-emperyalist duruşunu, Rahşan Ecevit’in örgütleyici emeğini ve partiyi kuran 632 yurttaşın fedakârlığını hatırlatan Aksakal, DSP’nin 40 yıl boyunca “hak ve halk” ekseninden uzaklaşmadığını söyledi.

ECEVİT MİRASI VE DEVLET TECRÜBESİ VURGUSU

Aksakal, DSP’nin Türk siyasetindeki rolünü anlatırken 1999 deprem süreci, terörle mücadelede elde edilen başarılar, 50 milyar dolarlık banka krizi sonrası ekonomide sağlanan toparlanma ve AB üyelik müzakerelerine kapı açan adımların altını çizdi.

“Türkiye’nin en zor dönemlerinde devlet aklını temsil eden, krizleri yöneten, teröre karşı hukuk içinde sonuç alan kadrolar DSP kadrolarıdır” diyen Aksakal, Abdullah Öcalan’ın 1999’da yakalanmasına da dikkat çekerek şunları söyledi:

“Bugün ayağına gitmeye çalıştıkları terörist başı, DSP’nin tek başına iktidar olduğu dönemde yakalanmış ve bağımsız Türk adaletine teslim edilmiştir.”

"TERÖRİSTİN AYAĞINA GİDİLMEZ" ÇIKIŞI

Gündemdeki İmralı ziyareti tartışmalarına sert sözlerle tepki gösteren DSP lideri, parlamentoda alınan kararları eleştirerek şöyle konuştu:

“Devlet teröristin ayağına gitmez! Buna dün de karşıydık, bugün de karşıyız. Gücümüz yettiği yere kadar da duracağız.”

Aksakal, bu kararların hemen ardından terör örgütünün Suriye kolunun Türkiye’de ağırlanmasını isteyen açıklamaların geldiğine dikkat çekerek, “Türkiye’nin geldiği yer kabul edilebilir değildir” dedi.

KIBRIS VURGUSU: İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM BUGÜN HERKESİN KABÜLÜDÜR



KKTC’nin bağımsızlığına ve Doğu Akdeniz politikalarına özel bir bölüm ayıran Aksakal, DSP’nin yıllardır savunduğu “iki devletli çözüm” tezinin bugün Türkiye’nin resmî politikası haline geldiğini söylerek, Azerbaycan Parlamentosu’nun Kıbrıs Dostluk Grubu kurmasını 'tarihi bir adım' olarak değerlendirdi.

POPÜLİZME DEĞİL, DEVLET CİDDİYETİNE BAĞLI SİYASET



Aksakal, DSP’nin siyasetteki konumunu tanımlarken üç temel ilkeye vurgu yaptı:

Demokratik sol düşünce,

Milli ve bağımsız siyaset,

Temiz ve hesap verebilir siyaset.



Dünya siyaseti popülizme sürüklenirken DSP’nin akıl ve devlet tecrübesini öncelediğini belirten Aksakal, “Biz sloganlarla değil, Türkiye’ye ne lazım onun hesabıyla siyaset yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

GERÇEĞE ÇAĞRI: DSP NOSTALJİ DEĞİLDİR, GELECEKTİR

Konuşmasının önemli bir bölümünü gençlere ayıran Aksakal, DSP’nin yalnızca geçmişi temsil eden bir hareket olmadığını, Türkiye’nin geleceğini kuracak kadrolara ihtiyaç duyduğunu söylerek, “Gençler DSP’yi nostalji olarak görmesin. Kapımız gençlere sonuna kadar açık. Bu ülkenin geleceğini bilgiyle, çalışkanlıkla sizler şekillendireceksiniz" dedi.



"İLK SEÇİMDE DEVLETİ GERİ ALACAĞIZ"

Ekonomik kriz, derinleşen yoksulluk ve siyasetteki kutuplaşmayı değerlendiren Aksakal, Türkiye’nin yeniden DSP’ye ihtiyaç duyduğunu belirterek parti örgütlerine şu çağrıyı yaptı:

“23 yıl önce devrettiğimiz devleti ilk seçimde geri alacağız! Buna inanacağız, çok çalışacağız, saflarımızı sıklaştıracağız.”

40. YIL PASTASI KESİLDİ

Program, Genel Başkan Önder Aksakal’ın partililerle birlikte 40. yıl pastasını kesmesi ve güvercin uçurması ile sona erdi. Ankara, İstanbul, Tekirdağ, Sivas ve Eskişehir’den yoğun katılımın olduğu etkinlikte salonda coşku hâkimdi.

DSP, 40. yılı “yeni bir başlangıç” ilan ederek siyasal mücadelesini daha geniş toplumsal kesimlere taşımayı hedefledi.

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.