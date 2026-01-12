Çankaya Belediyesi, meslek edindirme ve istihdam odaklı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Belediye tarafından düzenlenecek “Kahve Yapımı ve Sunumu Eğitimi” ile katılımcıların sektörde ihtiyaç duyulan bilgi ve becerileri kazanması amaçlanıyor.

Eğitim programını tamamlayan adayların, özel sektörde faaliyet gösteren kahve evlerinde istihdam edilmesi planlanıyor. Program, özellikle gençlerin iş gücüne katılımını artırmayı hedefliyor.

Ara Başlık: Başvurular 12–20 Ocak Tarihleri Arasında

Eğitime, 18-35 yaş aralığındaki adaylar başvurabilecek. Başvurular, 12 Ocak – 20 Ocak 2026 tarihleri arasında Çankaya Belediyesi İş ve İstihdam Merkezi’nden yapılacak. Merkez, Ziya Gökalp Caddesi No:11 B2 Blok Kat:6 adresinde hizmet veriyor.

Yetkililer, meslek edinmek ve istihdam fırsatlarından yararlanmak isteyen tüm gençleri başvuru yapmaya davet etti.