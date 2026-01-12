Güdül’de etkili olan yoğun kar yağışı ve kış şartlarına rağmen belediye ekipleri sahadaki çalışmalarına devam ediyor. Güdül Belediyesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilçenin farklı noktalarında kar küreme ve yol açma çalışmalarını koordineli şekilde yürütüyor.

Güdül Belediye Başkanı, zorlu hava koşullarına rağmen görev yapan ekiplerin özverili çalışmalarına dikkat çekerek, ilçede yaşamın aksamaması için tüm imkanların seferber edildiğini ifade etti.

Başkan’dan Emekçilere Teşekkür

Belediye Başkanı, kar ve kış şartlarına aldırış etmeden sahada görev yapan personele teşekkür ederek, “Bu bereketli günlerde Güdülümüz için emek veren tüm çalışma arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Her şey Güdülümüz için” dedi.