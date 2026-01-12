Kayseri’de etkili olan kar yağışının ardından Melikgazi Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde yoğun bir çalışma yürütüyor. Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşların günlük yaşamının aksamaması ve ulaşımda sorun yaşanmaması için ekiplerin sahada olduğu belirtildi.

Kar yağışının başlamasıyla birlikte yolların açık ve güvenli tutulması amacıyla kar küreme ve tuzlama çalışmalarının devreye alındığı ifade edildi.

Başkan Palancıoğlu Sahada Bulundu

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, kar yağışının ilk anından itibaren belediye ekiplerinin görev başında olduğunu vurgulayarak, çalışmaları yakından takip ettiğini söyledi. Palancıoğlu, karın su kaynakları ve tarım açısından önemli bir bereket olduğunu belirterek, “Ekiplerimiz kar yağışıyla birlikte sahaya indi. Ben de çalışma arkadaşlarımızla birlikte sahadayım. Kar yağışı devam ettiği sürece vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için 7 gün 24 saat görev yapacağız” dedi.