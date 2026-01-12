Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) üyeleri, astsubayların özlük hakları için 1975 yılında başlatılan mücadelenin 51’inci yıl dönümünde Ankara Ulus Atatürk Anıtı önünde basın açıklaması yaptı.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Türkiye’nin dört bir yanından gelen emekli astsubaylar, yarım asrı aşan hak arama mücadelesinin hâlâ çözüme kavuşmamış olmasına tepki gösterdi.

Basın açıklamasını TEMAD Genel Başkanı Cahit Koca okudu. Açıklamada, astsubay camiasının uzun yıllardır görmezden gelinen taleplerine dikkat çekilirken, geçmişten bugüne devam eden yapısal adaletsizliklerin hâlâ sürdüğü vurgulandı.

“GEÇMİŞİNİ BİLMEYEN, GELECEĞE YÖN VEREMEZ”

Açıklamada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Geçmişini bilmeyen, geleceğe yön veremez” sözü hatırlatıldı. Astsubayların yıllardır yaşadığı mağduriyetlerin ve karşılanmayan taleplerin kamuoyunun vicdanına emanet edildiği ifade edildi.

17 Ekim 2025 tarihinde Astsubaylar Günü kapsamında yaklaşık 15 bin astsubayın Anıtkabir’de bir araya gelerek taleplerini bir kez daha dile getirdiği anımsatıldı. Bu buluşmanın, astsubayların hak mücadelesinde önemli bir dönüm noktası olduğu kaydedildi.

1970–1975 SÜRECİ: HAK KAYIPLARININ BAŞLANGICI

Basın açıklamasında, 1970–1975 yılları arasında astsubayların ciddi hak kayıpları yaşadığına dikkat çekildi. 1970 yılında Devlet Personel Kanunu’nda yapılan düzenlemelerle başlayan sürecin, 1975’te en kıdemli astsubay maaşlarının fiilen asteğmen seviyesine düşürülmesiyle kabul edilemez bir noktaya ulaştığı belirtildi.

Astsubayların taleplerini sıralı amirleri aracılığıyla iletmelerine rağmen herhangi bir karşılık bulamadığı, bunun üzerine 8–9–10 Ocak 1975 tarihlerinde ülke genelinde protesto eylemleri gerçekleştirildiği aktarıldı.

SONSÖZ’E ÖZEL: BU BİR AHDE VEFA BULUŞMASIDIR

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Etimesgut Şube Başkanı Sefa Özdemir, Ulus’taki buluşmaya ilişkin Sonsöz Gazetesi’ne özel açıklamalarda bulundu. Günün anlam ve önemine dikkat çeken Özdemir, 51 yıl önce başlayan mücadelenin bugün hâlâ aynı özlük hakları etrafında devam ettiğini söyledi.

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.