Bankalar, ATM para çekme, QR ile işlem ve para yatırma limitlerini güncelledi. İşte 2026 itibarıyla banka banka yeni ATM limitleri:
Ziraat Bankası
-
Para çekme limiti: 10.000 TL
-
QR ile para çekme limiti: 7.500 TL
-
Para yatırma limiti: 20.000 TL
Halkbank
-
Para çekme limiti: 10.000 TL
-
QR ile para çekme limiti: 7.500 TL
-
Para yatırma limiti: 50.000 TL
İş Bankası
-
Para çekme limiti: 20.000 TL
-
QR ile para çekme limiti: 20.000 TL
-
Para yatırma limiti: 100.000 TL
Garanti BBVA
-
Para çekme limiti: 15.000 TL
-
QR ile para çekme limiti: 15.000 TL
-
Para yatırma limiti: 100.000 TL
Yapı Kredi
-
Para çekme limiti: 10.000 TL
-
QR ile para çekme limiti: 10.000 TL
-
Para yatırma limiti: 185.000 TL
Akbank
-
Para çekme limiti: 10.000 TL
-
QR ile para çekme limiti: 5.000 TL
-
Para yatırma limiti: 25.000 TL
ING Bank
-
Para çekme limiti: 10.000 TL
-
QR ile para çekme limiti: 10.000 TL
-
Para yatırma limiti: 50.000 TL
DenizBank
-
Para çekme limiti: 10.000 TL
-
QR ile para çekme limiti: 5.000 TL
-
Para yatırma limiti: 74.750 TL
QNB Finansbank
-
Para çekme limiti: 10.000 TL
-
QR ile para çekme limiti: 10.000 TL
-
Para yatırma limiti: 50.000 TL
TEB
-
Para çekme limiti: 10.000 TL
-
QR ile para çekme limiti: 5.000 TL
-
Para yatırma limiti: 74.990 TL