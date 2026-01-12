Bankalar, ATM para çekme, QR ile işlem ve para yatırma limitlerini güncelledi. İşte 2026 itibarıyla banka banka yeni ATM limitleri:

Ziraat Bankası

  • Para çekme limiti: 10.000 TL

  • QR ile para çekme limiti: 7.500 TL

  • Para yatırma limiti: 20.000 TL

Halkbank

  • Para çekme limiti: 10.000 TL

  • QR ile para çekme limiti: 7.500 TL

  • Para yatırma limiti: 50.000 TL

İş Bankası

  • Para çekme limiti: 20.000 TL

  • QR ile para çekme limiti: 20.000 TL

  • Para yatırma limiti: 100.000 TL

Garanti BBVA

  • Para çekme limiti: 15.000 TL

  • QR ile para çekme limiti: 15.000 TL

  • Para yatırma limiti: 100.000 TL

Yapı Kredi

  • Para çekme limiti: 10.000 TL

  • QR ile para çekme limiti: 10.000 TL

  • Para yatırma limiti: 185.000 TL

Akbank

  • Para çekme limiti: 10.000 TL

  • QR ile para çekme limiti: 5.000 TL

  • Para yatırma limiti: 25.000 TL

ING Bank

DenizBank

  • Para çekme limiti: 10.000 TL

  • QR ile para çekme limiti: 5.000 TL

  • Para yatırma limiti: 74.750 TL

QNB Finansbank

  • Para çekme limiti: 10.000 TL

  • QR ile para çekme limiti: 10.000 TL

  • Para yatırma limiti: 50.000 TL

TEB

  • Para çekme limiti: 10.000 TL

  • QR ile para çekme limiti: 5.000 TL

  • Para yatırma limiti: 74.990 TL

