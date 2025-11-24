Moskova yolcusu olan ünlü oyuncu Hande Erçel, hem yeni filmi “İki Dünya Bir Dilek”in galası hem de imzaladığı büyük reklam anlaşmasıyla gündemde.

Ünlü oyuncu, hikâyesini kendisinin yazdığı “İki Dünya Bir Dilek” filminin Moskova galası için yarın sabah Rusya’ya hareket edecek. Akşam saatlerinde gerçekleştirilecek gala gösteriminde Erçel, Rusya’da büyük bir hayran kitlesine sahip olduğu için yoğun ilgiyle karşılanacak. Film, oyuncunun kariyerinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Yeni reklam anlaşması: Flormar’ın yüzü oldu

Bugün 32. yaş gününü ailesiyle birlikte kutlayan Hande Erçel, aynı zamanda yeni bir reklam anlaşmasına da imza attı. Türkiye’nin en popüler ve en çok takip edilen kadın oyuncuları arasında yer alan Erçel, ünlü kozmetik markası Flormar’ın yeni marka yüzü oldu.

Markayla geniş kapsamlı bir reklam kampanyası yürütmeye hazırlanan Erçel’in bu anlaşması, hem Türkiye’de hem de global pazarda büyük ses getirmesi beklenen projeler arasında gösteriliyor.