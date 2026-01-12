İstanbul’da yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında kritik bir aşamaya gelindi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan bazı isimler hakkında savcılığın talebi netleşti.

Edinilen bilgilere göre Ayşe Tarım, Ayşe Sağlam, Burak Fahri Yön ve Ceren Alper, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Aynı dosyada yer alan Nilüfer Batur Tokgöz ve Selen Görgüzel için ise savcılık adli kontroluygulanmasını istedi.

Hafta sonu düzenlenen operasyonlarda, uyuşturucu madde kullanımı ve teminine yönelik iddialar üzerine çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapılmış, şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürülmüştü.

Dosyada magazin dünyasından tanınan isimlerin bulunması, soruşturmayı kamuoyunun odağına taşıdı. Mahkemenin vereceği karar, dosyanın seyrini belirleyecek.