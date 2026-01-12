İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yapılan bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Furkan Bölükbaşı hakkında tahliye kararı verildi.

Başsavcılık, Bölükbaşı hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 310’uncu maddesi kapsamında “Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı” suçlamasıyla işlem başlatmıştı. Soruşturma, Bölükbaşı’nın başka bir kullanıcıya ait bir paylaşımı alıntılamasının ardından gündeme gelmiş, söz konusu paylaşım daha sonra silinmişti.

Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bölükbaşı, çıkarıldığı mahkemece 11 Kasım’da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Dosyada yapılan son değerlendirme sonrası mahkeme, Furkan Bölükbaşı hakkında tahliye kararı verdi. Tahliye kararının gerekçesine ilişkin ayrıntılar henüz kamuoyuna açıklanmadı.

Soruşturma ise “Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı” suçlaması kapsamında devam ediyor.