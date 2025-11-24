Mardin’in Kızıltepe ilçesinde TIR ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında TIR sürücüsü İrfan Aydın (51) hayatını kaybetti, 1’i yaya 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Eymirli Mahallesi kavşağında meydana geldi. İrfan Aydın yönetimindeki TIR, plakası henüz belirlenemeyen Özgür T. (22) idaresindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle TIR devrilirken, savrulan otomobil yolda yürüyen Serkan Y.’ye (16) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde TIR şoförü İrfan Aydın’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan otomobil sürücüsü Özgür T. ile yaya Serkan Y. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 16 yaşındaki Serkan Y.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İrfan Aydın’ın cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.