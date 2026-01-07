10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Türkiye’de gazetecilerin mesleki haklarının yasal güvence altına alındığı önemli bir dönüm noktasını simgelediği için kutlanır. 10 Ocak 1961’de yürürlüğe giren 212 sayılı Basın İş Kanunu ile gazetecilere sigorta, izin, kıdem tazminatı ve fazla mesai gibi temel haklar tanınmış, çalışma koşulları iyileştirilmiştir.

yasanın kabulüne tepki gösteren basın patronlarının gazeteleri yayımlamama kararı alması üzerine gazeteciler kendi imkânlarıyla “Basın” gazetesini çıkararak haklarına sahip çıkmış ve basın tarihinde önemli bir mücadele örneği sergilemiştir. İlk yıllarda “Çalışan Gazeteciler Bayramı” olarak kutlanan 10 Ocak, zamanla basın özgürlüğü ve meslek sorunlarının artması nedeniyle “Çalışan Gazeteciler Günü” olarak anılmaya başlanmış, günümüzde ise hem basın emekçilerinin haklarını hem de toplumun doğru ve tarafsız haber alma hakkının önemini vurgulayan anlamlı bir gün haline gelmiştir.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Basına Verdiği Önem

Mustafa Kemal Atatürk, basını çağdaş ve demokratik bir toplumun temel unsurlarından biri olarak görmüş ve milli mücadelenin kazanılmasında basının hayati bir rol üstlendiğine inanmıştır. Kurtuluş Savaşı yıllarında halkı doğru bilgilendirmek, milli bilinci güçlendirmek ve bağımsızlık mücadelesini Anadolu’ya ve dünyaya duyurmak amacıyla basından etkin biçimde yararlanmış; bu doğrultuda İrade-i Milliye ve Hakimiyet-i Milliye gibi gazetelerin çıkarılmasına öncülük etmiştir. Atatürk, basını yalnızca haber aktaran bir araç olarak değil, aynı zamanda toplumun aydınlanmasını ve yeniliklerin benimsenmesini sağlayan güçlü bir fikir platformu olarak değerlendirmiştir.

Cumhuriyet’in ilanından sonra da basının özgür ve sorumlu bir şekilde görev yapmasını destekleyen Atatürk, düşünce ve ifade özgürlüğünü demokrasinin vazgeçilmez unsurları arasında saymıştır. “Basın, milletin müşterek sesidir” sözüyle basının kamuoyunu yansıtma ve yönlendirme gücüne dikkat çekmiş; gazetecilerin halkı doğru, tarafsız ve gerçek bilgilerle aydınlatma sorumluluğu taşıdığını vurgulamıştır. Atatürk’ün basına verdiği bu önem, Türkiye’de modern basın anlayışının ve kamuoyunun oluşmasında belirleyici bir rol oynamıştır.