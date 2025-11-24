Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay’ın açılış konuşmasıyla başlayacak toplantının, 26 Kasım 2025 tarihindeki ilk oturumunda Başkanlık Divanı seçimi yapılacak, yoklama alınacak ve Genel Kurul gündemi kesinleştirilecek.

Ardından Yönetim Kurulu Durum Raporu ile Denetçiler Raporları okunacak ve Yönetim Kurulu’nun tekliflerine ilişkin sunum gerçekleştirilecek. Bu bölümün tamamlanmasının ardından üyeleri belirlenen İlan İşleri, Hukuk İşleri ve Mali İşler Komisyonları çalışmalarına başlayacak.

Yönetim Kurulu’nun gündeme getirdiği tekliflerin arasında yeni Resmî İlan Fiyat Tarifesi’nin belirlenmesi ile Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliği’nde yapılması planlanan değişiklikler de yer alıyor.

Basın İlan Kurumu 33. Dönem 5. Genel Kurulu’nun 28 Kasım 2025 Cuma günü yapılacak olan son oturumunda ise komisyonların hazırladığı görüşler doğrultusunda sunulan tüm teklifler oylanarak karara bağlanacak.